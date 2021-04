Esposo de Catherine Zeta Jones revela que está perdiendo la memoria

CIUDAD DE MÉXICO. – El actor y productor de cine Michael Douglas, esposo de la estrella de Hollywood Catherine Zeta Jones habló del paso de los años y las enfermedades que ha sufrido en una entrevista con “ARR Magazine”, confesando que ha empezado a experimentar lagunas mentales.



A lo largo de la pandemia, en la que he pasado mucho más tiempo haciendo básicamente nada en el sofá, me ha sorprendido la cantidad de energía que he perdido y mi memoria a largo plazo está bien, pero a corto plazo no tanto, lo estoy investigando”, contó el actor.



Douglas de 76 años confesó que solía pensar que su problema tenía que ver con fumar marihuana, pero que ahora piensa que la afección se debe a otra razón, admitiendo que la inactividad por la pandemia le ha afectado a su estabilidad mental.

El actor ha sido abierto sobre su consumo de drogas en el pasado e incluso se describió a si mismo como un “marihuano de 1967” en una entrevista con Cigar Aficionado.



En la entrevista también comentó otros detalles de su vida, desde su infancia hasta su relación con su padre, quien también fue un reconocido actor y productor, invirtiendo en películas como “Atrapado sin salida” y “Síndrome de China”.



Douglas también compartió sus experiencias como padre de tres hijos. Cameron, de 42 años, fruto de su primer matrimonio, y Dylan y Carys, de 20 y 17 años respectivamente, a los que tuvo con Zeta Jones, con quien lleva más de veinte años de matrimonio.



“Hay que aprender a tener paciencia. Los actores tendemos a ser un poco narcisistas. Ahora soy el orgulloso abuelo de dos nietos, hijos de Cameron. Me hace reír cuando lo veo con ellos. Él y yo tuvimos nuestros problemas cuando él estaba creciendo, y es como: “Ahora ves lo que es ser padre”, confesó Douglas.



El actor también se sinceró sobre las dificultades que tuvo con su primogénito, quien tuvo una adicción a las drogas siendo muy joven y terminó cumpliendo una sentencia de siete años y medio en una presión federal, “Fue duro (…), esa experiencia con Cameron no se la deseo a nadie. Muchas familias pasan por problemas de adicción. Se requiere de dureza, pero cuando llegas a ese punto, lo haces por tu hijo”, afirmó Michael.



Para finalizar la entrevista, el productor de cine dejó en caro que sus preocupaciones por su memoria no lo detendrían con sus futuros proyectos:



“El trabajo te mantiene en marcha, te mantiene alerta. Por supuesto, hoy en día, cuando miro en el set, yo soy el mas viejo, pero encanta todo el proceso”, concluyó Douglas.

Creciendo bajo la sombra de su famoso padre.



Hijo del productor Kirk Douglas, Michael abrió su propio camino en el cine hasta llegar a convertirse en ganador de un Premio Óscar al Mejor actor por “Wall Street” (1987) y otro como productor a la Mejor película por “One Flew Over The Cuckoo´s Nest” (1975), además de cuatros Globos de Oro.



El 18 de noviembre del 2000, el actor se casó con Catherine Zeta Jones y tuvieron dos hijos.

El 4 de agosto del 2013 se anunció que la pareja se había separado, después de que la actriz fuese internada en una clínica por trastorno bipolar y luego de que el actor participara en el Festival de Cannes, creando polémica por sus declaraciones acerca del cáncer que sufrió.



Sin embargo, en 2014 el matrimonio anunció su reconciliación, cuando surgió el rumor de que la pareja había renovado sus votos en septiembre, en la sinagoga situada en la calle Monseñor Palmer de Palma de Mallorca, España.