Esposa de Julián Figueroa manda mensaje a la hija de Ninel Conde por rumores de infidelidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Imelda Garza-Tuñón, esposa de Julián Figueroa, sigue desmintiendo que el intérprete le haya sido infiel con Sofía Telch, hija de Ninel Conde y Ari Telch.

Durante la entrevista que la también cantante concedió al programa Venga la Alegría, aseguró que los rumores de este supuesto engaño del hijo de Joan Sebasitan surgieron justamente por parte de alguno de sus familiares.

“Yo la verdad no puedo decir, pero creo que está más involucrada la familia Figueroa que cualquier otra cosa en esto que está pasando, tal vez de la familia de Julián, pero de Sofía no creo. (No sé) cómo se lo tome esa persona, yo jamás la he atacado ni nada, no sé por qué razones haya empezado este rumor, pero que Dios la bendiga”, comentó Garza-Tuñón.

Posteriormente, reiteró que el primogénito de Maribel Guardia no la ha engañado con nadie.

“No es así, la verdad es que ahorita estoy muy bien con Julián, estamos saliendo juntos y toda la onda a lugares, bueno, es que es muy chistoso que nada más agarran las cosas que convienen y cuando estamos afuera en otros lugares no nos toman”.

De la misma manera, Imelda confirmó que ya tuvo oportunidad de aclarar toda esta situación con la hija del ‘Bombón asesino’.

“Estos rumores no son ciertos, yo hablé con Julián, y hablamos con Sofía y todo está súper bien, entonces, pues me pasó de noche la verdad”.

Finalmente, la esposa de Julián manifestó que justamente por este tipo de escenarios es que la hija de Ninel prefiere no estar involucrada en el medio artístico.

“No, no aceptamos hablar con ella, fue por mensajes y Julián le pidió una disculpa por esto que estaba pasando y para que no se sintiera mal porque la estaban involucrando, de hecho, ella se ha mantenido fuera del medio precisamente porque no le gustan este tipo de cosas”, concluyó.