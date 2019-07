Esposa de Gualberto Castro donará el marcapasos del fallecido cantante

A poco más de una semana del fallecimiento de Gualberto Castro, su viuda, Gundy Becker, dio a conocer que realizará una donación muy especial en nombre del reconocido intérprete mexicano.

La esposa de Castro confirmó que luego de terminar de pagar los gastos de hospitalización y tratamientos del cantante, donará el marcapasos que usaba su esposo.

“Esa deuda es una deuda de honor, que no porque Gualberto ya este muerto yo no la voy a cumplir y ese ángel que tuve yo en Cancún que me ayudó con todos esos gastos y que además ha sido muy paciente en esperarme que le pague, o sea yo si voy a cumplir ese gasto y por eso voy a hacer esto (el homenaje)”, dijo Gundy.

“Se trata del marcapasos, mismo que voy a donar, porque fue tan difícil cubrir todos esos gastos que se lo merece mucho una persona que no tenga recursos. Yo se lo voy a entregar a su cardiólogo, que es el director de hemodinamia de cardiología, y ellos van a escoger a la persona más necesitada”, detalló.

Asimismo, Becker agregó: “es un marcapasos que tiene cuatro años, los marcapasos tienen como 15 años de vida. Mi marido estaría muy contento de hacer esa donación y poder ayudar a alguien”.

Cabe recordar que el homenaje en memoria de Gualberto Castro se llevará a cabo el próximo 14 de julio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, de la Ciudad de México.