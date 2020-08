Esposa de Ellen DeGeneres reacciona ante controversia en el programa

Portia de Rossi la esposa de Ellen DeGeneres se pronunció ante la controversia que rodea el programa de su pareja.

Como se recordarán un grupo de ex empleados describieron que ese ambiente de trabajo del show es completamente "tóxico" de acuerdo a un informe de BuzzFeed News.

La semana pasada DeGeneres emitió una disculpa a los miembros del programa. De Rossi, de 47 años, expresó su apoyo a DeGeneres en Instagram.

"A todos nuestros fanáticos ... los vemos. Gracias por su apoyo", de Rossi subtituló su publicación, agregando los hashtags #stopbotattacks, #IStandWithEllenDeGeneres, #IStandByEllen, #IstandByEllenDeGeneres y #bekindtooneanother, la frase con la que DeGeneres cierra su show todos los días.

El jueves, DeGeneres escribió un extenso memorando a sus empleados en el que abordaba la supuesta toxicidad en el lugar de trabajo.

"Mi nombre está en el programa y todo lo que hacemos y me responsabilizo de eso", escribió. "Junto con Warner Bros, comenzamos inmediatamente una investigación interna y estamos tomando medidas, juntos, para corregir los problemas. A medida que crecimos exponencialmente, no he podido estar al tanto de todo y depender de otros para que hagan su trabajo. trabajos como sabían que quería que se hicieran. Claramente algunos no lo hicieron. Eso ahora cambiará y estoy comprometido a asegurar que esto no vuelva a suceder ".

Prometió hacer su "parte" en empujarse a sí misma y a los demás "a aprender y crecer".

Warner Bros. dijo en un comunicado el jueves que "decenas de empleados actuales y anteriores" habían sido entrevistados, y que estaban "decepcionados de que los hallazgos principales de la investigación indicaran algunas deficiencias relacionadas con la gestión diaria del programa".

En el futuro, Warner Bros. dijo que "han identificado varios cambios en el personal, junto con las medidas apropiadas para abordar los problemas que se han planteado, y están tomando los primeros pasos para implementarlos".

Con información de People.