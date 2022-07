Esposa de Eduin Caz aclaró el porqué se “separa” del cantante

ESTADOS UNIDOS.- Eduin Caz ha conquistado al público con su gran voz y se ha convertido en uno de los cantantes más importantes del Regional Mexicano, pero también en una de las figuras más polémicas del espectáculo.

Hace unas semanas que el vocalista de Grupo Firme habría protagonizado una fuerte polémica de una supuesta separación con su esposa, que la habría anunciado un periodista.

Sin embargo la pareja ha dejado en claro que sólo han sido rumores, hace unos días se les pudo ver a ambos disfrutando de un viaje por Wahisgton, como parte de la gira de la agrupación.

Pero lamentablemente Anahy tuvo que “separarse” de Eduin pero para que no surgiera ningún chisme, aclaró por medio de sus redes sociales que tenía que cumplir con algunos pendientes que no podían esperar.

Nada más vengo a decirle algo plebes, no me mandaron a la casa, me mandé sola, tengo muchas cosas que hacer” dijo Anahy a sus seguidores.