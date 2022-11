Esposa de Andrés García señala que personas provocaron su recaída y niega rumores de suicidio

Ciudad de México.- La esposa de Andrés García, Margarita Portillo, salió a dar entrevista sobre la salud de actor, quien sufre de cirrosis hepática y arremetió en contra de las personas que provocaron su recaída.

Había estado delicado, entonces va a su casa y pues no hay supervisión de nada, ni de sus comidas ni de nada, se lo llevan, entonces yo estaba muy, muy, molesta”

explicó Margarita en entrevista para el programa Ventaneando.

Asegura que no lo cuidaron

Asimismo, Portillo destacó que el tiempo que estuvo alejada del intérprete estuvo rodeado de gente que no lo cuidó. “Él anduvo 3 semanas haciendo barbaridad y media en muchos sentidos, y yo creo que hubo personas aprovechándose también de su situación y todo eso ¿no?”.

Sin embargo, ante la pregunta sobre quiénes son las personas que han llevado a don Andrés por malos pasos, su esposa comentó: “No, no las voy a mencionar, tiene una señora que lo cuida que de verdad se lo agradezco, pero fueron tres semanas que él estuvo por su lado y yo por el mío, tratando y con alfileres de retomar mi vida y todo”.

El reencuentro

Sobre el momento en que se reencontró con García, Margarita explicó: “Yo mandé a una persona, porque estaba encerrado y tirado y así, entonces en esas tres semanas se vino abajo su salud de una manera terrible […] lamentable sus fiestas […] ahorita está controlado, yo lo saqué inconsciente de su casa”.

Posteriormente, Portillo se enteró de lo que realmente le sucedió al artista de 81 años. “Cuando llamamos a un médico internista para que lo valorara y todo eso, él médico me dice que tenía que quedarse, que era lo más difícil las 72 horas después de una sobredosis […]Yo no sabía que así se veía…”.

Finalmente, la esposa del reconocido actor desmintió que esta recaída se deba a un intento de suicidio de Andrés García. “No, para nada, sino, no se preocuparía de ponerse bien o de preguntar qué medicamento le están poniendo, para qué, etcétera, no, para nada, nunca me preocupó eso la verdad”, explicó.