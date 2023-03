Espinoza Paz asegura que no nació para leer libros

MONTERREY.- Espinoza Paz es un cantautor que ha alcanzado gran éxito dentro del género regional mexicano. Entre sus temas más populares se encuentran “El próximo viernes” y “La mushasha shula”, canción que se volvió a viralizar recientemente en redes.

El sinaloense estuvo en el podcast Creativo con Roberto Martínez, donde compartió cómo era su vida antes de saltar a la fama y cómo ha sido su trayectoria musical hasta ahora.

El cantante de 41 años dijo que siempre se ha sentido muy diferente de su familia, pues aunque su mamá nunca supo leer ni escribir y su padre fue muy “serio”, él soñaba con crecer y salir adelante.

“Pareciera como si que me hubieran hecho en otra parte, pero soy de ahí, de un pueblito”, señaló.

Sin embargo, confesó que nunca ha podido leer un libro completo porque es muy distraído: “nunca en mi vida he leído un libro porque tengo la mente muy volátil”. Aunque lo intentó varias veces, terminó por rendirse y reconocer que eso no era la suyo y que podía aprender de otras maneras.

Sabe lo que lo hace feliz

“Yo no leo, hay quienes sí leen, pero sé perfectamente qué quiero para mi vida, qué me hace feliz, qué me hace reír, qué me llena, qué necesito. Y es más importante saber eso, qué necesitas para vivir, y no querer, porque algo se pone de moda, ser como los demás y convencer que somos lo que no somos”, señaló.

También aseguró que tiene una “vida muy bonita”, pero que no cree necesario publicar todo en redes: “Estoy tan convencido de quién soy que no necesito convencer a la gente”.