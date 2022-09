Espinoza Paz: Reveló que rechazó dueto con Jenni Rivera porque no se sentía listo

MÉXICO.- Han pasado 9 años desde el fallecimiento de la cantante Jenni Rivera y ahora Espinoza Paz la recordó con gran sentimiento y confesó que siempre quiso colaborar con ella.

Él siempre quiso colaborar con la diva, de la banda, y comentó que cuando aún su carrera no despegaba, tuvo la oportunidad de hacer una colaboración, sin embargo, tuvo que rechazarla por una importante razón.

Según el cantautor, un día asistió a una cena, en la que se encontraba Jenni Rivera y el productor Pepé Garza, este último en un afán de impulsar la carrera de Espinoza Paz, le dijo a la ‘Diva de la banda’ que estaría bueno que grabara un dueto con el intérprete del “El próximo viernes”.

Acto seguido el Espinoza se negó rotundamente, pues aseguró que él siempre quiso ganarse sus logros y no sentía que merecía una colaboración con Jenni Rivera, quien ya era una artista muy conocida en el mundo.

“Cuando escucho que Pepe le dice eso a Jenny, le dije no Pepe, a mí nadie me conoce y ella ya es famosa, y Pepe me dice ‘por eso, que te ayudé’, pero yo pensé porque me va a dar algo que no me merezco, que yo no me he ganado” comentó.

Para finalizar recordó que si tuvieron la oportunidad de cantar juntos en 'La Voz México' pues Espinoza formó parte de su equipo y cantaron la canción de "Fue un placer conocerte".

