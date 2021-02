"Español o te vas", Doctora Polo explota con colombiana que habla inglés y se viraliza

BOGOTÁ, Colombia.- En su popular programa, la Doctora Polo se metió en una gran polémica luego de estallar contra una joven colombiana por no hablar español. La adolescente era una de las invitadas de Caso Cerrado, pero se le dificultó comunicarse.

Y es que solo hablaba inglés. Desde su llegada se notó la problemática ya que la presentadora saludó con una "Buenas tardes" y ella contestó "hello, good afternoon".

Molesta por la situación, Ana María Polo renegó "no, ningún good afternoon ni ningún hello …Aquí hablas español…Y te llamas Luna, no Moon”.

Algo intimidada, la joven señaló "I do not know", mientras que la Doctora Polo lamentó que no podría entrevistarla entonces.

Intentando entender porque pese a sus raíces latinas no dominaba el español, Polo preguntó a la adolescente dónde nació y nuevamente contestó en ingléS: "I was born in Colombia".

Fue ahí cuando Polo explotó, se levantó de sus silla y exclamó "si no hablas español te vas, así que hablas español o te vas, ¿me estás entendiendo?”, sentenciando en un tono más agresivo.

La colombiana siguió hablando solo en inglés a lo que la conductora expresó que no jugaría con ella.

Tu eres colombiana, lo que corre por esa sangre es Colombia. Así que no te equivoques. Si no hablas español, en la próxima palabra, te largas", señaló visiblemente enojada.

Esta escena le trajo múltiples críticas en redes sociales donde muchos reprobaron su carácter, aunque unos cuantos más defendían que priorizara el idioma original de la producción y el natal del país latino.

