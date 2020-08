Esmeralda Pimentel reveló que no tuvo algunos trabajos por tener estrías

CIUDAD DE MÉXICO.-Esmeralda Pimentel a principio del mes pasado publicó unas fotografías desnudas, enfocado en sus estrías, con el fin de fomentar el amor propio y aceptación.

En una entrevista en el programa de "Netas Divinas" se a sinceró y comentó que las estrías era un tema de gran inseguridad para ella, por considerarlo un defecto.

Yo decidí mostrar mis estrías porque me hicieron sentir que era un motivo de vergüenza, no sólo me generaba vergüenza, también mucho pudor" comentó la actriz.