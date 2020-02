Esmeralda Pimentel no acepta etiquetas y habla de su sexualidad

La actriz Esmeralda Pimentel fue cuestionada sobre su sus preferencias sexuales debido a que fuentes aseguran que terminó su relación con Osvaldo Benavides para estar con una mujer.

Pimentel reaccionó al respecto y aclaró si es verdad que tiene novia.

“Que padre amar, que padre querer, yo siempre he dicho, no creo en las etiquetas, yo no creo en los títulos que la sociedad me ha querido poner, yo creo simplemente en el amor y que cada quien sea lo que quiera ser”, comentó.

Además, Esmeralda aprovechó para desmentir la noticia de que mantiene una relación con una mujer de nombre “Bárbara”.