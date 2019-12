¡Esmeralda Pimentel estrena romance con una mujer!

MÉXICO.- Esmeralda Pimentel estaría estrenando un romance con una mujer de nombre Bárbara Arredondo, luego de terminar su relación sentimental con el actor Osvaldo Benavides.

De acuerdo a una publicación, una amiga de la pareja reveló que Pimentel se encuentra en el mejor momento pues esta “viviendo algo nuevo y mágico, como ella lo llama”, desde hace cuatro meses.

La persona relató que Esmeralda y Bárbara se conocieron hace tres años y aunque al inició no hubo interés romántico entre ellas, la relación cambió de unos meses para acá.

“(Bárbara) es diseñadora y se dedica a trabajar para organizaciones a favor de las mujeres; fue así que conoció a Esmeralda. Se hicieron buenas amigas; descubrieron que tenían muchas cosas en común, pero en aquel entonces Esme tenía novio y no pasó nada. Se empezaron a acercar más cuando Esme cortó con Juan Carlos Segura, y es que, aunque Esme ha tenido novios muy guapos, siempre termina poniéndoles un ‘pero’; decía que no encontraba al 100 a esa persona que la hiciera feliz, y bueno, Barbi estaba ahí para ella”.

Sobre cómo inició el romance, la persona dijo: “Esme se deja llevar por el amor y vio en Barbi a esa persona que la apoya, que la cuida y que la acepta tal cual es, por eso decidió dar ese paso y ya son pareja”.

Sin embargo, por ahora tanto Esme como Bárbara no dicen que son novias. “Novias, no, ellas mismas dicen que son una pareja que se quiere y se acepta. Además, Esmeralda nos ha dicho que por primera vez se siente libre; cuando andaba con hombres, sentía algo pesado, y aunque los quiso mucho, no era tan feliz como ahora”.

Finalmente, la fuente dijo que, aunque a Esmeralda no le preocupa lo que digan de su relación, por ahora prefiere mantenerla en secreto para proteger de las agresiones a Bárbara.