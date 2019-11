Escucho a John Lennon, no a rockeros conservadores: AMLO

MÉXICO.- Tras difundirse un video en el que Alex Lora manda un polémico “saludo” hasta Palacio Nacional durante su concierto en Los Ángeles, California, es ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien ha dado su punto de vista al respecto.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano fue interrogado por las recientes declaraciones del cantante, a lo que replicó: “Los rockeros que me gustan no son conservadores, por eso me sigue gustando Jhon Lennon”.

Fue en la presentación de Columbus, Estados Unidos, donde líder de “El Tri” manifestó: “Me comeré un gansito y no va decir recuérdame, va a decir me canso ganso” y luego incitó a su público a gritar “ehhh puto” tan fuerte que se escuchara hasta el Zócalo capitalino.

Tiempo después, la agencia de prensa de la agrupación afirmó que el grito no iba dedicado a AMLO y el mismo Lora ofreció disculpas y pidió que se tomara por el lado amable.

1. Naces pobre.

2. Creces.

3. Conoces al TRI.

4. Te sabes todas sus canciones.

5. Ves en Alex Lora como un modelo de superación.

6. Votas por el ganzo.

7. Amas al ganzo.

8. Alex Lora insulta al ganzo.

9. No sabes que hacer y explotas. pic.twitter.com/SdjXbWVyqs — El Jefe Diego (@EIJefeDiego) 9 de noviembre de 2019