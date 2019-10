Escenarios sacan de la depresión a Carmen Salinas

CIUDAD DE MÉXICO

Para Carmen Salinas, cumplir años aunque es una época de celebración, tampoco es un momento para echar la casa por la ventana, aún cuando se cumplan 80 años y se tenga una vida dedicada a los escenarios.

Este sábado Carmen llega a las ocho décadas de vida y dice que seguir trabajando es lo que mejor sabe hacer, ya que hacerlo es lo que la ha sacado de la depresión, la ha hecho poder ayudar a su familia económicamente y ser hoy día una empresa familiar en la que, hermanos, sobrinos y nietos trabajan.

"Me gusta ser agradecida y para mí no hay nada más importante que la familia, sin eso no hay nada. Me gusta siempre estar rodeada de mi familia y por eso mucha de mi familia trabajan conmigo", detalló en entrevista.

Salinas recuerda que desde temprana edad descubrió que ella estaba hecha para divertir y entretener a los demás por ello comenzó su carrera desde pequeña y finalmente dio el salto profesional a los 25 años.

En sus casi seis décadas de carrera, Salinas ha hecho casi de todo, bailar, actuar, imitar, ser productora, comediante y hasta ostentar un cargo público, facetas que detalló ha disfrutado y la ayudaron en los peores momentos de su vida.

Quizá una de las etapas por las que es más recordada es por sus inigualables imitaciones mismas que quedaron sepultadas el día que su hijo Pedro Plascencia murió.

"Me encantaban hacer imitaciones, llegué a hacer más de 100 voces diferentes y la gente le gustaban mucho. Para mí fue difícil seguir haciéndolo cuando murió mi hijo Pedro porque él era quien musicalizaba todo y pensar en que alguien más tocara las partituras que él había creado era algo que no podría haber soportado, así que decidí que el día que mi hijo se fue, las imitaciones se fueron con él", explicó.

La actriz originaria de Torreón está consciente que gran parte del éxito del que goza actualmente se debe a los jóvenes, quienes la han hecho -como sucedió con Pedro Sola- parte de la cultura pop de México, algo que agradece porque sabe que reírse de uno mismo es parte de la vida y ella disfruta ser un referente para ellos.

Sin embargo dice que también ser parte de memes y videos la han hecho blanco de burlas y de insultos algo que ha aprendido a lidiar y a no tomarse tan personal todo lo que le comentan en sus redes sociales.

"Yo manejó todas mis redes, me gusta tener esa interacción con la gente, muchos me mandan mensajes o videos que me hacen y me divierto con ellos, de eso se trata. Ha habido algunos que se quieren pasar de listos y le han querido insultar, yo no les contesto ni me enfrasco en eso, solo los bloqueo y ya. Uno no tienen por qué permitir ese tipo de cosas", dijo.