¡Escándalo con los D’Alessio! Acusan al hijo de Ernesto y “Charito” de acoso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- La familia D’Alessio nuevamente está en una polémica, gracias a la acusación de una joven en redes sociales que denunció al hijo de Ernesto D’Alessio de haberla presionado para realizar actos sexuales.

Un usuario identificado como Pablo Estrada retomó el testimonio eliminado de una amiga suya identificada como “Marian” que dice haber sufrido las agresiones de Jorge.

Mi amiga ayer reveló que durante la relación que tuvo con Jorge, este la obligó a hacer cosas que no quería e incluso aunque ella hubiera dicho que NO y que le incomodaba”, escribió.

Tristemente Marian tuvo que borrar su historia . Pero a mi no me callan pic.twitter.com/sAUM3YLvPP — Pablo Estrada (@PABS0423) March 10, 2021

Según lo narrado, Marian tenía una relación sentimental con el hijo del diputado, pero comenzó a sentirse presionada para tener intimidad sexual a pesar de ser menor de edad.

“Mientras pasaban los meses esta persona quería que hiciera cosas que yo no me sentía lista ni preparada. Había veces en las que quería que yo le diera ‘blowjobs’ y yo le decía que no, no me sentía lista. Pero no tomaba un no por respuesta” contó.

“Me daba algo que esta persona se sintiera mal y yo no quería eso. Estaba cegada y lo ponía primero a él. Me manipulaba para que tuviéramos relaciones y decía que no me iba a pasar nada pero a mí me daba miedo quedar embarazada y eso nunca lo permití. Nunca tuvimos relaciones”, siguió.

Abro hilo sobre cómo no una , sino VARIAS niñas fueron ABUSADAS por

Jorge D’Alessio y como su mamá está tratando de silenciar a una victima. pic.twitter.com/nJA7KxCtZ5 — Pablo Estrada (@PABS0423) March 9, 2021

Luego de trascender las acusaciones, se difundieron audios en los que Rosario Ruiz, madre de Ernesto Jr., defendió a su hijo y aseguró que la víctima “sólo quiso llamar la atención”.

“Sé perfecto lo que tengo de hijo, sé perfecto, también, los problemas que Marian tuvo o tiene, como acabo de hablar con su mamá en este momento. Entonces, no tengo por qué decirte detalles personales de Marian. Por qué decidió hacer eso, por qué quiso llamar la atención de esa manera, no tengo idea, pero Jorge no es así”, dijo ‘Charito’.

¿Y QUÉ DICE LUPITA D’ALESSIO?

La intérprete de “Hoy voy a cambiar” prefirió mantenerse al margen del escándalo. La famosa publicó un video en el que dejaba en claro que se deslindaba de esta situación, ya que ella lleva una vida tranquila en Cancún, Quintana Roo.

“Yo no estoy viviendo en la casa de mis hijos, yo vivo aquí en Cancún, yo no sé... Claro, si tienen problemas o no, no es de mi incumbencia. O sea, eso tienen que entenderlo, que yo como mujer soy una cosa, como abuela soy otra, como artista soy otra, como mujer soy otra persona”, dijo la cantante.

“No es que yo me meta en la vida de mis hijos, yo no puedo meterme en la vida de mis hijos. Y si tuvieran algún problema, que no lo sé hasta ahorita. No lo sé ni quiero meterme porque porque yo no molesto a mis hijos, sino ellos me hablan para otras cosas”, concluyó.