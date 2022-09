"Esa noche fue el paraíso": JLO revela nuevas fotografías de su boda con Ben Affleck

ESTADOS UNIDOS.- Jennifer Lopez se ha dispuesto a compartir con sus fans más sobre los detalles del día tan especial para ella y su nuevo esposo, Ben Affleck.

La pareja celebró sus nupcias el sábado, 20 de agosto, junto a su familia y amigos en una de las propiedades de Affleck, fuera de Savannah, Georgia.

A través de su boletín "On the JLo", Lopez compartió nuevas fotografías de las festividades del gran fin de semana nupcial, donde además acompañó cada fotografía con un escrito donde relataba importantes detalles:

Cuando me vio aparecer en la cima de las escaleras, en ese momento todo tuvo sentido y, al mismo tiempo, parecía realmente imposible de creer, como el mejor sueño, donde todo lo que quieres es quedarte y no despertar para seguir en él.

Hubiese tenido muchos pensamientos como ese, de no haber sido porque intentaba concentrarme en no tropezar con mi vestido, pero cuando me paré frente a él, maravillosamente todo tuvo sentido"