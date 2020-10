“Es una ridiculez”: Alejandra Ávalos sobre disculpa pública que pide Anel Noreña

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandra Ávalos continúa sin temor a ninguna represalia luego de que Anel Noreña, madre de los hijos mayores de José José, la demandara por daño moral, por sus declaraciones a favor de Manuel José, hijo no reconocido del “Príncipe de la Canción”.

Después de que la ex modelo asegurara que estaba dispuesta a terminar con este proceso si la cantante le ofrecía una disculpa pública en el Zócalo de la Ciudad de México, la intérprete de “Amor Fascíname” respondió:

“No, jamás lo haré, es una ridiculez absurda. La única forma en que yo pida una disculpa pública a Anel, es que ella me la pida primero a mí, ella y sus hijos, por todo lo que han declarado en los medios y el abogado, el abogado se ha pasado, y si le hacemos a él un examen psicológico primero”.

De la misma manera, Ávalos defendió su derecho a externar su postura a favor de cualquier persona. “Ustedes saben que no he hablado mal, he expresado mi gusto por las preferencias, tengo también preferencias como fan, como admiradora de otros artistas”.

Sin embargo, antes de finalizar la entrevista, Alejandra lanzó una advertencia a la ex esposa de José José, pues asegura que la escritora Patricia Romani pronto dará a conocer unas declaraciones en las que el cantante hablaba muy mal de la familia Noreña.

“Unos audios que tiene Patricia Romani, yo no soy la autorizada para compartirlos, pero ella tiene fragmentos, por su puesto ya editados, y tiene 18 horas de declaraciones de José José directamente a ella, y la verdad, es que están muy fuertes y dicen cosas que yo creo que en este momento aclararían muchísimas dudas de todos nosotros, principalmente de las personas que han tomado partido creyendo que los Sosa Noreña no le hicieron daño a José José, y le hicieron muchísimo daño”, concluyó.