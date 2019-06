"Es una persona a la que quería mucho", dice Bisogno sobre traición de Bigorra

“Me vale gorro en la vida que me tachen de maldito, de puto, de lo que quieran, pero de tonto no”, expresó el conductor Daniel Bisogno al hablar de la traición que sufrió por parte de su amiga y comadre Raquel Bigorra.

La titular del programa Ventaneando, Paty Chapoy, dio pie al conductor para hablar del tema revelando que un joven periodista le hizo llegar la demanda que Cristina Riva Palacio interpuso en contra de Daniel Bisogno.

“Esto me lo envió la señora Raquel Bigorra y me dijo que hiciera uso de esto como yo quisiera. No lo voy hacer, somos compañeros. Respeto al señor Bosgno, me respeto a mí y la respeto a usted, ¿qué piensas de esto?”, cuestionó Chapoy a su compañero.

Daniel explicó que comenzó a tener sus sospechas cuando su esposa pasaba mucho tiempo en casa de Raquel y comenzó a actuar extraño hasta que se dio la separación, para lo cual ella fue orientada para levantar una denuncia penal y civil con el n de mantener a su hija Micaela con ella. “Habían convencido a Cristina para que me pidiera una cantidad de dinero que no he visto ni veré en mi vida.

La abogada lo primero que dice es, 'queremos para adornar el departamento 750 mil pesos', ya de ahí te das cuenta de la clase de estupidez”, dijo Daniel. El conductor señaló que su expareja, al ver la trampa en la que había caído, comenzó a callar a su abogada para llegar a un acuerdo, con el cual asegura, a su hija no le faltará nada.

“Cuando vieron que no íbamos a ir hacia la pelea, habría menos exclusivas que vender, porque en el mes pasado yo llevo cuatro portadas. A mí no me vengan que Gabriel Soto ni nada, quien se lleva las portadas es su servidor", dijo Bisogno para referirse a una revista de circulación nacional que publicó algo que solamente sabían Raquel, Alejandro Gavira y el abogado.

A partir de ese momento el conductor señaló que Bigorra se convirtió, por una extraña razón, en intermediaria entre su exesposa y él, pero le recomendaban que pidiera más dinero o crear más conicto para tener más notas que vender a las revistas.

“Es algo que me duele mucho porque es una persona a la que yo quería muchísimo, la quería como una hermana, tan es así que me la llevé al periódico donde trabajo, a la compañía de teatro donde trabajo, muchas cosas. Sí me dolió mucho”.

Bisogno, junto a los otros conductores de Ventaneando, comenzaron a hilar los cabos sueltos y a concluir que Raquel Bigorra es factor común en muchos escándalos dados a conocer en los medios, como la enfermedad de Fernando del Solar o la visita de Atala Sarmiento a una clínica de fertilidad, información que sólo los muy allegados sabían. Respecto al video y fotografía que se dieron a conocer esta semana, donde aparece besando a un joven, Daniel Bisogno respondió:

“Yo soy libre de hacer con mi vida lo que quiero, no tengo porque darle explicaciones a nadie. Se las tendré que dar a mi hija en algún momento y si algo le he enseñado a mi hija es el respetar el amor en cualquiera de sus manifestaciones. El día que quiera decir algo lo voy a decir, no tengo nada que decir porque no tengo nada que explicar.

Esto (la foto) no es y aunque fuera cierto yo amaré a quien yo quiera, siempre y cuando no le haga daño a nadie” A los pocos minutos una respuesta no se hizo esperar y Raquel Bigorra en su cuenta de Twitter expresó lo siguiente: “Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar”