“Es una gran mamá”: Travis Barker habla de su novia Kourtney Kardashian en “The Drew Barrymore Show”

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de confirmarse el romance entre Travis Barker y Kourtney Kardashian, el baterista de Blink 182 dijo a Drew Barrymore en una entrevista que Kourt es una gran mujer y madre.

Fue en “The Drew Barrymore Show” que el músico, de 45 años de edad, se presentó el pasado miércoles y sólo dijo cosas hermosas sobre su actual pareja, al cuestionarlo sobre cómo le estaba yendo ahora que salía con una mujer que ya tiene hijos igual que él.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Destacó que hasta antes de la hermana mayor de las Kardashian, había salido con puras mujeres que no tenían hijos y le resultaba difícil que no comprendieran el por qué no podía salir todas las noches con ellas a cenar o simplemente verlas a diario, ya que él también es padre de dos adolescentes.

Ahora estoy pasando tiempo con una mujer que es una gran madre, que es una gran amiga, y no tienes que preocuparte por ninguna de esas cosas. Es algo natural, es como una cuestión de madurez", externó Travis en referencia a Kourtney, de 41 años.

Travis comparte a su hija Alabama, de 15 años, y su hijo Landon, de 17, con su ex esposa Shanna Moakler, mientras que Kourtney es madre de Penelope, de 8 años, Mason, de 11, y Reign, de 6, cuyo padre es su ex pareja Scott Disick.



¿Cómo lleva su relación con Kourtney?

De acuerdo a lo publicado por el Daily Mail, Travis Barker habló con Drew Barrymore sobre lo importante que es la “ausencia” entre las parejas para crear una atmósfera de extrañar a la otra persona sin llegar a “asfixiarse”.

"También me gusta mucho extrañar a alguien y apreciar el tiempo que paso con ellos en lugar de estar todos los días con ellos. Especialmente al comienzo de la relación, creo que extrañar a alguien es muy importante", resaltó.

Barker y la estrella de KUWTK han sido amigos durante bastante tiempo, antes de que la pareja llevara las cosas al siguiente nivel románticamente después del confinamiento.

La pareja hizo pública la relación justo después del Día de San Valentín a mediados de febrero, justo después de San Valentín y según Hollywood Life, fue Barker quien dio el primer "movimiento" para llevar las cosas al siguiente nivel.

“Finalmente hizo un movimiento y así fue como las cosas pasaron al siguiente nivel. Ya no podía ocultarlo. Ella también sentía algo por él, pero quería respetar los límites de todos, como con sus ex”, comentó un informante al medio estadounidense.