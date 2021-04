'Es un tipejo y va a pagar por lo que hizo a Frida Sofía”, Pablo Moctezuma estalla contra Enrique Guzmán

Ciudad de México.- Pablo Moctezuma, ex pareja de Alejandra Guzmán y padre de Frida Sofía, estalló en contra de Enrique Guzmán luego de que su hija denunciara que fue abusada por su abuelo materno cuando era una niña.

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Pablo se dijo impactado por las confesiones de Frida y declaró: “nunca me imagine, porque la verdad Alejandra yo pienso que ha hecho su mejor esfuerzo, dentro de su capacidad, nunca creo que le haya querido hacer ese daño, que sí le ha hecho mucho daño. Creo que no tuvo la conciencia como madre de ver eso, y yo como padre también de haber luchado. Yo me imaginé pues que llevaba (una vida normal), una niña o un niño y a esa edad pues tiene que estar con la madre, la mamá siempre es el vínculo familiar ¿no?”.

Al ser cuestionado sobre si alguna vez se enteró de lo que pasaba con su hija, el ex de La Guzmán replicó: “cuando me voy enterando, o sea ya más grande, yo me di cuenta realmente del problema ya grave cuando Frida ya no vivía en México, o sea, cuando empecé a ver los comportamientos en casa de Alejandra, yo decía ‘bueno, pero ¿qué está pasando?’, porque digo, uno nunca se imagina y me siento realmente frustrado de no haber actuado, me siento muy mal y Frida me lo reclama, me dice ‘güey, o sea no puedo creer que nunca me salvaste, o sea sabiendo’, pero es que la verdad no lo sabía, digo no me hago el santo, pero nunca me imaginé, o sea obviamente sabíamos y conocemos de Alejandra y sabíamos de su relajo y todo, pero esta gravedad de estas cosas la verdad a mi me rompen el alma”.

A la pregunta directa de si ya estaba enterado del abuso que aparentemente Enrique cometió con Frida, Moctezuma inmediatamente dijo: “nombre, perdón, ¡lo mato!, perdón que te lo diga, o sea, le saco los ojos, o sea ¿de qué me hablas?... A mi me quiso retar, digo me da risa este señor, ¡por favor!, se hace el malo y es una broma, o sea, me da pena ahorita ya verlo, lo que si es que no sé si esto se pueda comprobar, prescribe, no prescribe, pero el señor tiene que hacerse responsable”.

Al respecto de si la joven de 29 años procederá legalmente contra su abuelo, Pablo comentó: “No sé si procede por el tiempo que pasa, digo todo en esta vida prescribe, hasta el homicidio… casi casi, desgraciadamente, pues ¿cómo te digo?, o sea Frida, ya sabes cómo está Frida, es de armas tomar, no se detiene ante nada, y digo estoy muy orgullosa de ella y el valor que tiene para poder sacar esto, y ahora entendemos, o sea me uno a toda la gente porque digo, yo estaba ahora sí que… no tenía ni idea”.

Posteriormente, el padre de Frida contó el momento en que se enteró de los abusos que su hija vivió a manos de varias ex parejas de la cantante de 53 años. “Hasta hace poco, esas dos semanas que estuve en Miami con ella, me comentó de los abusos que sufrió, por gente que Alejandra llevaba a su casa, o los celos, ese tipo de cosas, pero jamás de este señor, la verdad he tenido pesadillas para que me entiendas”.

De la misma manera, Pablo contó que cuando supo todo esto le aconsejó a su hija mirar hacía al futuro y no estancarse en el pasado; no obstante, destacó: “pero ese dolor tan arraigado que tiene ahora lo entendemos, es algo que no puedes de repente (olvidar), y ella no tenía la confianza o le daba… es muy difícil… obviamente le creo a Frida, no necesita publicidad, no lo hace. Gente estúpida piensa… jamás inventaría algo así”.

Igualmente, Montezuma hizo referencia a la posible rivalidad entre madre e hija por los escenarios. “Es una cadena que se repite, creo que Alejandra achicaba un poco a Frida en el sentido de su tema profesional, desgraciadamente, es muy raro, o sea, ese tema del novio que salga con él, las fotos, ¡híjole!”.

Para finalizar, Pablo Moctezuma le envió un mensaje a Enrique Guzmán: “le digo que todo cae por su propio peso y que creo que va a tener que enfrentar la realidad de sus actos, ¡híjole!, le quiero decir muchas cosas, pero no creo que sea bueno así decirlo aquí en público… es un tipejo y va a pagar por lo que hizo”.