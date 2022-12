'Es un miserable muerto de hambre': Despotrica Andrés García contra su hijo Leonardo

Ciudad de México.- Andrés García volvió a estallar contra su hijo Leonardo García por sus declaraciones contra su esposa Margarita Portillo.

Leonardo dijo en una entrevista que la esposa de García y su hijo Andrés López Portillo solo cuidaban al actor por interés.

Después de que Leo dejara entrever que Andrés, hijo de la pareja de su padre, vendió una reconocida propiedad de García y solo le entregó una mínima parte del dinero al protagonista de Pedro Navajas, es el propio artista quien, postrado en una cama, respondió:

Responde Andrés García a Leonardo

“En primer lugar es mi castillo, mis terrenos, mis propiedades, Leonardo es un pend*jo que no tiene por qué meterse en mis negocios, ni hablar, ni argumentar para hacerse publicidad, que aprenda a actuar mejor. Yo vendo mis terrenos cuando me da la gana, o compro lo que me da la gana, y no tengo por qué darle explicaciones a ningún pend*jo como Leonardo”.

Al respecto de la especulación sobre la venta de sus bienes, García explicó: “Yo efectivamente le regalé un rancho a Andresito López Portillo porque se lo merece, porque es el único que me ha ayudado. Leonardo no ha hecho más que hacerse publicidad a lo pend*jo, y le aconsejo que no se meta conmigo porque yo sé muchas cosas de todos ellos, inclusive de él, de Leonardo, y si me hace encabr*nar, lo voy a poner como un c*lero ante los medios”.

Fotos: Agencia México

Asimismo, el artista de 81 años desmintió que su esposa lo haya alejado de sus hijos. “Son un par de pend*jos y mentirosos, Margarita ha estado siempre conmigo, es la que me ha cuidado y me sigue cuidando… ellos, habrá sido dos veces en diez años, cuando creían que me iba a morir, que se me aparecieron. Este cabr*n no se preocupó por nadie, ni por su padre, ni por nadie, solo les interesa ver qué sacan, por lo menos a Leonardo”, declaró.

Finalmente, don Andrés descartó totalmente la posibilidad de una reconciliación con su famoso hijo. “No me interesa… no me interesa, la gente oj*te, solo lo dejo como lo que es, un pobre pend*jo, miserable, muerto de hambre, en lugar de ayudar, preguntar, ‘¿papá tienes dinero para el doctor?, ¿cómo te sientes?’, al ver que me encuentro en tan malas condiciones, Leonardo es un cínico, mentiroso, él no hace nada por nadie”, remató.

Video: