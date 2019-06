Es un hecho: John Cena será parte de ''Rápido y Furioso 9''

John Cena es oficialmente parte del elenco de la novena entrega de ‘Rápido y Furioso’. Aunque su casting ya fue revelado en abril en una publicación en Instagram de Vin Diesel, ahora ha llegado la confirmación oficial de que Cena será parte de la acción.

La franquicia de la película comenzó en 2001, con su primera entrada del mismo nombre en la que el agente de policía encubierto Brian O'Conner (Paul Walker) se infiltró en un grupo de corredores callejeros liderados por Dominic Toretto (Diesel), quienes se sospecha que están detrás de secuestros de camiones.

La película recibió solo reseñas promedio pero una gran devolución de taquilla con un presupuesto modesto aseguró su continuación.

A medida que la serie avanzaba, cada entrega posterior comenzó a presentar trucos cada vez más desafiantes a la física, que se convirtieron en la acción explosiva por la que se conoce hoy en día.

La noticia de que John Cena se unió oficialmente a Fast & Furious 9 ha sido confirmada por Universal (a través de Deadline).

Aún no se sabe a que personaje interpretará, no se sabe si jugará de villano o de héroe, la única descripción oficial de su personaje es que es "un tipo duro", lo cual no es una revelación, ya que la mayoría de sus personajes son ‘’chicos duros’’.