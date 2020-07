‘Es pura farándula’; así describe Christian Estrada su relación con Ferka

Hermosillo, Sonora.-El amor entre Christian Estrada y Ferka fue fugaz, pues con menos de un mes de anunciar su noviazgo, se dio a conocer que la pareja ya terminó su relación.

La razón sería que ambos no pudieron con los constantes escándalos de Christian y los rumores de supuesta infidelidad, así como las declaraciones de la propia Frida Sofía, Ally Dillon y Sofía Romita, donde le advertían que Christian tenía fama de “vividor”.

“Yo no terminé con Ferka, ella terminó conmigo, respeto su decisión, sé que hubo chismes por todos lados, pero bueno, respeto su decisión", se defendió Christian en sus redes sociales.

Sin embargo, en “Ventaneando” revelaron un audio donde el propio influencer afirma que su relación fue “pura farándula”, por lo que entre él y Ferka no hubo amor de verdad.

“Es pura farándula”, dice el audio que se dio a conocer en la transmisión de hoy del programa de espectáculos.

Ferka, por su parte, decidió dar por terminada la relación tras ver todos los focos rojos.

“Yo me enteré como todos ustedes de esto, y cuando una persona te hace chin..., lo mejor es alejarse. A mí me gusta que hablen de mi de mi trabajo y de mi forma de ser, no si ando o no con cual persona. Estoy soltera y estoy bien", mencionó.