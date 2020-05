Es oficial: Penélope Menchaca es la nueva conductora de 'Enamorándonos'

CIUDAD DE MÉXICO.- La tarde de este martes Penélope Menchaca estuvo de invitada en el programa de Ventaneando en donde dieron la noticia de que ella sería la nueva conductora de ‘Enamorándonos’.

‘‘Nos da mucho gusto que tomes este programa porque creo que le vas a imprimir tu estilo, que además es muy divertido… yo creo que la gente se va a divertir contigo, los participantes se van a divertir contigo, fue una muy buena elección a mi punto de vista’’, señaló Daniel Bisogno al recibir a la famosa en el estudio.

Por su parte, Menchaca señaló que tanto ella como Carmen tienen personalidades diferentes, por lo que eso ayudaría mucho al programa.

‘‘Después de que lo hice 14 años, yo creo que tengo algo de práctica, pero sí me gusta, lo reconozco, me gusta, me divierte’’, además afirma que muchas personas le cuestionaron respecto a que si no le daba miedo ser encasillada en ese estilo de programas, a lo que contestó que ella no tenía esos complejos.

Menchaca señaló que a ella le gustaría que el programa comenzara en un momento en el que ya se pueda tocar y abrazar a las personas, ya que esa es el tema principal del programa.