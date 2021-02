¡Es oficial! Kim Kardashian solicita el divorcio a Kanye West

ESTADOS UNIDOS.- ¡Es oficial! Kim Kardashian y Kanye West se van a divorciar.

La estrella de “Keeping Up with the Kardashians” y el intérprete de “Runaway” terminaron oficialmente tras seis años juntos y cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

De acuerdo al portal TMZ, Kim ya solicitó la anulación de su matrimonio en el Tribunal Superior de Los Ángeles, y para ello tiene de su lado a la famosa abogada Laura Wasser.

La también modelo pide que tengan custodia compartida de sus hijos, algo en lo que el ex candidato a la presidencia de Estados Unidos estaría de acuerdo, pues a pesar de su rompimiento, ambos buscan que su separación sea lo más cordial posible.

Afortunadamente, ambos firmaron un acuerdo prenupcial en el que se casaron por bienes separados, por lo que no buscarían un pleito legal por las propiedades del otro.

En los documentos presentados por TMZ, aun no aparece una fecha determinada para la anulación oficial del matrimonio.

La relación de la pareja se habría ido a pique a partir de julio de 2020, tiempo en que Kanye preparaba su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, y en el que habría sufrido varios episodios de bipolaridad.

En aquel periodo, publicó varios mensajes de Twitter acusando a su esposa de querer encerrarlo en un centro psiquiátrico, y además despotricó también contra su suegra, Kris Jenner.

Kim estaba tratando de volver a Wyoming con un doctor para encerrarme, como en la película Get Out, porque lloré acerca de salvar la vida de mi hija ayer”, escribió, pero eliminó el mensaje a los pocos minutos.

En su primer acto de campaña, el rapero confesó que él y su esposa habían considerado abortar a su primogénita, North, algo que habría generado un fuerte problema en la relación de los dos

“Estando yo en el apartamento de París, el mismo donde después robaron a Kim, tenía mi ordenador abierto, todas mis ideas creativas, mi línea de calzado, la portada de mi próximo tema… Y la pantalla se puso en blanco y negro. Llamé a mi novia y le dije vamos a tener a este bebé”, declaró en una audiencia en Carolina del Sur.

Los medios reportaron que Kanye habría dejado de tomar sus medicamentos contra la bipolaridad, algo que también molestó a Kim, puesto que le prometió cuidar de su salud mientras continuaba con su contienda política.

La pareja no compartió fotos juntos en las celebraciones de Día de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo o San Valentín, por lo que se especula que llevan varios meses separados.

Kanye y Kim se casaron el 24 de mayo de 2014 en una ceremonia celebrada en una fortaleza renacentista. en Florencia, Italia.