“Es muy violento y merece ser denunciado”: Paty Muñoz despotrica contra Sergio Goyri

TIJUANA, BC.- Paty Muñoz sostuvo sus declaraciones en contra del actor Sergio Goyri, luego de que hace algunos meses lo señalara por un supuesto acoso sexual y agresiones, mismas que presuntamente padeció cuando ambos coincidieron en un proyecto.

Al ser cuestionada en el programa De Primera Mano sobre si Sergio le reclamó por su acusación, la cantante explicó: “no tiene nada que reclamar. Fue una denuncia con causa contra la violencia contra la mujer. Fue una denuncia con causa, no fue ganas de... ni del señor me acordaba”.

De la misma manera, Muñoz destacó que su intención nunca fue hablar mal de un compañero de trabajo, sino dar su opinión sobre la violencia contra la mujer.

Me preguntaron específicamente qué opinaba del abuso y la violencia contra las mujeres y fue un tema que sí me puede muchísimo y no me gusta que estén sucediendo. Tantos feminicidios y todo empieza hasta por una cachetada o algo simple, un empujón, entonces lo hice por esa razón”, explicó.