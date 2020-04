“Es mejor actor que yo”: Ninel Conde sobre Giovani Medina

La guerra de declaraciones entre Ninel Conde y Giovanni Medina continúan luego de que la cantante demandará legamente a su ex pareja por no dejarle ver a su hijo Emmanuel.

Después de que Medina revelara durante una entrevista para el programa Venga La Alegría que tiene un documento temporal emitido por las autoridades para que el niño se quedara con él, Ninel respondió:

“Sería bueno preguntarle qué autoridad le dio ese documento, porque de un día para otro, antes no estaba diciendo, ahora ya dice que tiene un papel… porque la única autoridad que puede dar medidas para un menor preventivas es la Fiscalía para niños y niñas y adolescentes, los juzgados familiares, los cuales están cerrados, y la Fiscalía de violencia familiar, que es a la que yo acudí".

"Entonces sería bueno preguntarle, si alguna de estas tres autoridades no le dio el documento, pues estaría cayendo en un abuso de autoridad, además con qué objeto adquieres un documento para quitarle el hijo a su madre”.

De la misma forma, Ninel aseguró que hasta este momento desconoce el motivo que orilló a Giovanni a comportarse de esta manera.

“Habría que ver también por qué, si son celos, si es obsesión, enfermedad, corrió a denunciarme por abandono de menor, cuando él sabía dónde estaba (trabajando)… a lo mejor escudado en esa demanda está consiguiendo de una manera violenta, con terrorismo psicológico… estamos en épocas difíciles, por qué hacer esto, por qué decir yo me quedo con el niño, yo tengo el derecho, consigo un papel, hago lo que tenga que hacer, exhibo, hago una película a mi manera, hago una actuación maravillosa, porque además yo no sabía que era actor, es mejor actor que yo, me va a quitar la chamba”.

Por último, el llamado “Bombón Asesino” aseguró que su propósito al dar a conocer esta noticia es volver a ver a su hijo, pues su único delito es ser una mujer trabajadora que viaja mucho para darle lo mejor a sus dos retoños, recordando que además del menor, también tiene otra hija estudiando en el extranjero.