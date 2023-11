"Es irrelevante, yo hago duetos con amistades" Carin León descarta un dueto con Christian Nodal

Hermosillo Sonora.- Carin León es un cantante mexicano de música regional mexicana, actualmente uno de los artistas más famosos del momento en su género, mismo que se ha dado a conocer por temas como 'Primera Cita', 'Tú', 'Si tu amor no vuelve' y más.

Tras lo anterior, el cantante sonorense es uno de los más buscados duetos, sin embargo Carin ha dicho que no considera hacer pronto un dueto con el también interprete sonorense Christian Nodal.

"Estamos bien la verdad, no tengo necesidad ahorita como de decir si hago dueto con alguien más, yo soy de las cosas que van llegando y que van vibrando, si no vibra por un lado, no vibro yo tampoco y adelante con las cosas, no está en mis planes, no está en los planes de él, es irrelevante, yo hago duetos con amistades con gente que es mi amiga con gente con la que vibro con la que convivo", expresó.