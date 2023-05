¡Es hecho en China! Sol Leon, critica la colección de maquillaje de Yeri Mua

Tijuana, Bc.- La empresaria y ahora influencer Sol Leon, hizo un comentario revelador a través de una transmisión en vivo, dónde explica que el maquillaje de la también influencer Yeri Mua no es de buena calidad.

En la transmisión en vivo, la CEO de ‘Sol Beauty and Care’ marca famosa a nivel internacional, hizo un comentario que muchos de sus seguidores agarraron para generar polémica.

En el clip, la empresaria explica que a pesar de que el producto es hecho en China no es malo.

‘El producto tiene buen gusto, el hecho de ser hecho en China, no significa que es un producto malo, significa que es un producto más económico, la marca no va a tener un precio baratito, está hecho en China, no va a tener un precio como el de Beauty Creation, porque es distinto’, comentó.

Declaración, que de inmediato generó controversia y se viralizó causando muchos comentarios en torno a que no es la única ‘influencer’ en hablar ‘mal’ de esta colección.

 

Yeri se lanzó como empresaria

La marca famosa de Luis Torres Beauty Creations, presenta nueva colección de maquillaje en colaboración con Yeri Mua, esto después de dos años en el que la marca y la influencer Jarocha han trabajado juntos para hacerlo posible. Dicha colección estará disponible para toda Latinoamérica.