Es fea con alevosía: Niurka 'explota' contra Laura Bozzo

Niurka defendió a Irina Baeva y explotó contra Laura Bozzo debido a las múltiples críticas que ésta hizo en contra de la actriz rusa por el hecho de sostener una relación con Gabriel Soto.

En entrevista con diferentes medios de comunicación, Niurka se refirió a Laura Bozzo como una persona envidiosa que criticaba a Irina Baeva por ser "fea con alevosía y ventaja".

"Laura Bozzo no puede decir lo mismo porque ¡está fea! Con alevosía y ventaja. ¡Pero qué fea es!", externó Niurka mientras le mostraban una imagen con el rostro de la conductora y abogada. Además, explicó que para criticar a Irina Baeva, Laura Bozzo necesita tener cimientos fuertes que sostengan su postura.

"Para hablar de una mujer feliz, bella, exitosa, talentosa y con un novio hermoso como el que tiene -Irina Baeva-, cuando vas a criticar a una mujer debes de tener cimientos o motivos que te lleven a criticar a esta chica tan bella", refirió la vedette.

Asimismo, la vedette y bailarina expresó que Laura Bozzo sólo mostró la envidia que siente por Irina Baeva. "Porque si eres fea y criticas a una mujer tan bella, obviamente y evidentemente, se deja ver que eres una envidiosa porque eres fea", completó Niurka.

Finalmente, Niurka Marcos contó que defiende a Irina Baeva porque asegura ha pasado por similares momentos en donde la han criticado fuertemente.

"A mí me han señalado como todo, como vulgar, como mala mujer, como infiel, ingrata y a mí cómo me vale porque no le tengo que dar explicaciones a nadie, porque nadie me da de comer ni a mí ni a mis hijos", concluyó Niurka.

Hace unos días, Laura Bozzo atacó a Irina Baeva y celebró que le hayan cancelado un evento por el Día Internacional de la Mujer, pues según dijo "sólo denigra a las mujeres" por ser "una roba maridos".

Laura Bozzo dijo que la actriz originaria de Rusia no es un ejemplo para el género femenino por "haberse entrometido en el matrimonio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto". “Muchas mujeres como yo que hemos luchado y nos hemos roto el lomo en defensa de las causas de las mujeres, no nos sentimos representadas por alguien como tú.

No eres inspiración para ninguna, tú no nos inspiras como mujer, a mí me denigras”, dijo la conductora peruana para el programa El Gordo y la Flaca.

Por si fuera poco, la polémica Laura Bozzo en De Primera Mano reiteró que Irina Baeva es una mujer es una "rompe hogares". "Esa mujer que destruyó un matrimonio. Para mí es una quita maridos no puede dar conferencias. Que se quede calladita", dijo Laura Bozzo.