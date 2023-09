"Es el terror de los famosos": Gustavo Adolfo Infante estrena corrido en su honor

HERMOSILLO, Sonora.- El pasado 21 de septiembre se estrenó el corrido de Gustavo Adolfo Infante con el cantante Marko Peña.

“El terror de los famosos” dice Marko refiriéndose al polémico presentador y se puede observar a Infante en medio de instrumentos musicales, con sombrero y ropa vaquera.

Sobre esta canción, Gustavo Adolfo Infante declaró: “Es un honor. No lo había dimensionado. Un corrido se le hace a la gente importante y qué padre que me hayan considerado. Para el video se necesitaba una modelo y qué mejor que mi esposa tan guapa que me iba acompañando”.

Corrido Gustavo Adolfo Infante letra completa

Es gente de trabajo, que viene de menos a más

hombre de palabra con porte y estilo no confunde la humildad

la pasión el espectáculo, no los quiero apantallar

Infante es su apellido, señores yo les cuento

muy reconocido, con grandes talentos

muy inteligente, también es valiente

en primera mano ahí miran al jefe

en sólo un minuto ha cambiado su destino

grande periodista, qué más les digo

Gustavo Adolfo Infante es un hombre de respeto

con caracter fuerte y no se anda con juegos

con artistas disfruta de lo mejor

Se la pasa bien contento el señoró

(Hablado)

Aquí les dejo el corrido de Gustavo Adolfo Infante, el periodista de las exclusivas, el terror de los famosos