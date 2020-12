Es confundida con Khloé Kardashian y es otra famosa

ESTADOS UNIDOS.- La cantante Pixie Lott, conocida entre otras cosas por su pelo chino, se hizo un cambio de look que causó revuelo entre sus seguidores en las redes sociales, pues, según dicen, ahora se parece mucho a Khloe Kardashian.

La intérprete de "Cry Me Out" aparece irreconocible cone el pelo completamente lacio en su más reciente post de Instagram y los comentarios de sus fans no se hicieron esperar, varios de ellos opinando que se parece mucho a la menor de las Kardashian.

“Aquí te pareces a Khloé Kardashian”, “Te ves tan diferente”, “Pixie luce irreconocible”, “Te ves muy bella con el pelo lacio” son algunos comentarios que se pueden leer junto a la publicación que ya tiene más de 54 mil Me gusta.

La intérprete inglesa no hizo referencia a su pelo lacio o al supuesto parecido con Khloé Kardashian. Junto a la foto solamente escribió: “All I want for Christmas is you, estoy bromeando, sólo denme vino”.

Este año ha sido de algunos cambios para Pixie Lott, conocida también por haber hecho un dueto con el español David Bisbal en la canción “Sufrirás”.

La cantante de 29 años reveló hace poco que ella y su prometido, el modelo Oliver Cheshire, se habían cambiado de casa después de vivir durante 10 años en el mismo departamento. “No puedo creer que estemos comenzando un nuevo capítulo y mudándonos de casa después de 10 años en el mismo depa”, escribió hace unas semanas.

Además, Pixie Lott y Oliver tuvieron que cambiar sus planes por la pandemia: originalmente tenían planeado casarse en septiembre de este año, pero ese sueño tendrá que esperar.

"Es muy difícil hacer planes en este momento; este año finalmente fue el año en el que habíamos planeado que todo sucediera en septiembre, pero obviamente debido a la situación, todavía no podemos reservar nada. Tenemos una familia bastante grande y todo está restringido en este momento, así que tengo que esperar hasta que las reglas se relajen un poco”, dijo Pixie Lott en el programa Lorraine en julio.