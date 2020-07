"Es como una gripa muy fea" declara Ricardo Casares al dar positivo a COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de una video transmisión en línea al programa Venga la Alegría, Ricardo Casares declaró que padece de coronavirus. "Decidimos tomar la prueba ayer y hoy dieron los resultados. Dimos positivos", afirmó el conductor de televisión y agregó, "La verdad es que no esta tan fácil, pero feliz de la responsabilidad que tenemos que es entretener a la gente".

Creo firmemente que cuidándote nos cuidamos todos! Admiro la resilencia de todos los mexicanos que tenemos que salir a trabajar para en medio de una pandemia levantar a nuestro Mexico! Sigamos tomando las mediadas TODAS! nada está de más! muero por recuperarme y seguir adelante — ricardo casares (@rikardocasares) July 27, 2020

El conductor del programa matutino se aprecia tranquilo en su transmisión, vistiendo un suéter en tonos azul claro y al preguntarle Horacio Villalobos cómo se siente, respondió, "imagínate Horacio, que es una gripa muy fea, afortunadamente yo en este momento, y espero no tenerlos, los problemas de oxigenación, solo siento mucho dolor en el cuerpo", explicó Casares.

"El sábado que me despierto pensé que me había dormido torcido, que me había puesto un torzón de miedo, pero ya después de una horas llegó la fiebre, pero sobre todo tengo mucha energía, mucha buena vibra de salir adelante, de que pasen estos 14 días, de que creo que todos nos tenemos levantar", platicó Ricardo en su transmisión.

El mensaje que el conductor de espectáculos envía al púbico es: "Decirle a la gente que por supuesto tenemos que salir y levantar este país, y que todas las medidas caben, todas las medidas de cuidarse caben. Nosotros tomamos todas y lamentablemente me contagié, pero creo en salir adelante y levantar este país, hacerlo con una sonrisa en la cara", expresó.

Ricardo Casares se une a la lista de conductores del programa de revista Venga la Alegría que ya han dado positivos, el primero fue Patricio Borghetti, al que siguieron Flor Rubio, "El Capi" Pérez, Kristal Silva y Brandon Peniche.