Es Ximena Sariñana madre por segunda vez

CIUDAD DE MÉXICO.- Ximena Sariñana se ha caracterizado por siempre llevar su vida personal aparte de sus compromisos como cantante y actriz, por lo que se ha distinguido por dar a conocer destellos de su vida de forma muy casual, cómo lo hizo al dar al revelar que estaba embarazada por segunda ocasión.

Una vez más lo hizo la cantante y actriz, eligió la discreción y a través de su cuenta personal de Instagram, publicó un post muy sencillo donde en medio del "Roof Garden" de su hogar y mostrando su renovada figura, anunció la llegada de su segundo heredero.

La cantante de "Cobarde" se mostró sonriente desde la azotea de su hogar, posando cómplice con los rayos del sol en el rostro y sin su pancita de embarazo. Publicando un par de instantáneas, como suele hacerlo, es que dejo entrever un estrecho episodio de su vida personal.

"Aunque no estamos saliendo a ningún lado porque (hashtag) Covid (hashtag) recienacido (hashtag) new mom, a veces se antoja hacer como sí, sí...", escribió Sariñana en su imagen publicada, entre dejando ver gracias al hashtag recién nacido y "new mom" que la pareja formada por Ximena y Rodrigo Rodríguez son padres de un bebé nuevamente.

De esta manera la intérprete de "sí tu te vas" demuestra que comparte solo chispazos de su vida personal y de manera muy reservada nos platica como es su día a día, sin tener nada que ver con su carrera musical.