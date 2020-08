Es Serrath la séptima expulsada de "Survivor" México

MÉXICO.- Los participantes que aún continúan en la batalla son Alex Sirvent, Jero Palazuelos, Melanie, Gero, Ximena Duggan, Miguel Ángel, Bernardeth, Serrath Gutiérrez, Lalo Urbina y Curvy Zelma, todos ya en la misma tribu.

Cada vez son más intensas las pruebas a las que son sometidos los participantes, quienes han sido tema en las redes sociales por los extremos duelos que han mantenido, además de las circunstancias en las que están viviendo para ganar 2 millones de pesos como premio final. Durante este capítulo 4 de ellos fueron premiados con una llamada a un ser querido.

¡Duggan es la dueña del collar de inmunidad individual! ������ #DespedidaSurvivor pic.twitter.com/YqKoDhRCNr — SurvivorMexico (@mexico_survivor) August 15, 2020

El segundo duelo de la noche

La primera prueba consistió de sostenerse todos al mismo tiempo sobre una barra de madera inestable, flotando sobre el agua, solo apoyando su cuerpo de una cuerda muy delgada que debían sujetar con ambas manos sobre su cabeza. Este duelo fue por el collar de inmunidad individual, que en esta ocasión solo fue uno para toda la tribu.

Los perdedores de esta prueba pasaron automáticamente al duelo de eliminación, afrontando con esto la posibilidad de salir y despedirse para siempre de el reality de supervivencia. Después de un rato, los competidores fueron obligados a pasar una mano detrás de la espalda, haciendo más insoportable la prueba. La última etapa de este reto fue levantar una de las piernas y cerrar bien los ojos, luchando así por mantener el equilibrio.

Bernardeth y Alex Sirvent fueron los primeros de caer en esta prueba. Quien se mantuvo hasta el final en la barra de madera fue Duggan, quien se hizo acreedor al collar de inmunidad y se salvó de ir al reto de eliminación.

Serrath @SerrathOficial se convierte en la séptima eliminada de Survivor México... ☠️ Aquí se apaga su fuego en esta gran aventura, pero estamos seguros que vienen grandes cosas para ella. ��



Dinos en Twitter qué piensas sobre su eliminación con el HT #DespedidaSurvivor. �� pic.twitter.com/9Wre7iiQvw — SurvivorMexico (@mexico_survivor) August 15, 2020

La reunión tribal

Ya por la noche llegaron hasta el lugar de la reunión tribal los 9 sobrevivientes de Survivor México, quienes aún no han encontrado el tótem de inmunidad, por lo que la única que gozaba de este privilegio fue Guggan al ganar el reto de inmunidad individual.

La prueba de eliminación se basó en mantenerse sujetados con brazos y piernas de una barra de madera por el mayor tiempo posible, siendo Alex Sirven el primer salvado de la noche, luchando por la permanencia en el reto Melanie y Serrath pasaron a la última faceta, donde Melanie resultó triunfadora, dando con esto el pase de salida a Serrath Gutiérrez.

Se despide Serrath de Survivor México.

Serrath en su despedida le dijo a sus compañeros, “La vida te enseña a arriesgarte, a no tener miedo. Justo cuando la vida me dijo eso, es cuando puse un pie aquí”, afirmó la concursante y afirmó, “No soy perfecta, pero sí sincera. Me los llevo en el corazón. Gracias por confiar, gracias a los que no confiaron”, y les recomendó, “no tengan miedo, arriésguense”.