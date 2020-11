Es Seoane una "Niña buena"

Mariana Seoane no solo es un rostro bonito y un cuerpo bien cuidado, también es una cantante sobresaliente y una actriz comprometida con las buenas causas. Se ha distinguido por tener una activa participación en los últimos meses para diversas causas y apoyando a diferentes instituciones

"Hoy es otra bendita oportunidad para ser tu mejor versión!! Levántate, agradece y sal a luchar por tus sueños!!"

Esto es parte de lo que escribió en un post reciente la cantante y actriz, que fue recientemente vista en su participación en "Quién es la máscara", donde dijo que lo más difícil fue el uso de la máscara para cantar.

La actriz y cantante mexicana fue nota hace unos meses por ser una de las primeras artistas en salir de su confinamiento para apoyar a niños que padecen cáncer. Junto a su amigo Julio Camejo formó parte importante de la campaña "Héroes de la Salud" donde se logró recaudar mascarillas, caretas y equipo de protección para personal médico que donaron a 100 hospitales mexicanos. Además ofreció un concierto para ayudar a los niños apoyados por la Casa de la Amistad de México, que da tratamientos a niños con cáncer.

Mariana Seoane lanzó una invitación al público en general para entender que el mundo tiene que aprender a vivir con covid, dejando claro que ya no es posible quedarse encerrados en casa, que hay que activarse tomando las precauciones necesarias.

"En algún momento nos pude dar (el Covid-19), hay que andar con cuidado, pero también gracias a Dios ya hay mucha información", comentó la cantante al tiempo que se mostró incrédula de número de fallecimientos reportados por el virus.

“Por favor, eso no es verdad. Mucha gente se salva e incluso mucha gente mayor. Cuando te tiene que dar, te va a dar, con esto no estoy diciendo que no se cuiden, no me mal entiendan, pero hay que vivir, aprendamos a vivir con este virus”, afirmó Seoane.