Es Ivonne Montero amante de las calaveras

CIUDAD DE MÉXICO.- Ivonne Montero sorprendió a sus fans al revelar que tiene un gusto por las calaveras y es que la guapa mujer decidió dejar por un lado los candentes bikinis para mostrar su colección.

Por si fuera poco, la cantante dejó bien claro que no es adoradora de la Santa Muerte ya que quiso evitar especulaciones por parte de los "haters" quienes están acechando a los famosos para atacarlos en cualquier momento.



Debo reconocer mi gusto por las calaveras, me parece que nunca lo he mencionado... Les dejo unas cuantas de mi colección; por cierto, no tiene nada que ver con el tributo a la Santa Muerte por si a alguien le queda duda..., dijo.