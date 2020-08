Es Delmy la cuarta eliminada de Survivor México

MÉXICO.- Un episodio de cambios y retos vivieron los competidores de las tribus en la cuarta noche de eliminación del reality Survivor México. Los participantes tuvieron que sobrevivir a varios retos, uno de ellos por víveres, otro por la inmunidad del equipo.

En el primer duelo por víveres, los miembros de la tribu verde y la amarilla compitieron entre ellos en un reto de memoria, donde se tenían que deslizar sobre una base enjabonada para poder llegar hasta una mesa con diferentes artículos, que tenían que memorizar para reproducir posteriormente. El equipo ganador fue el amarillo, que se hizo acreedor a un platón con quesadillas y guacamole.

El reto por inmunidad grupal fue acuático, los participantes tuvieron que mantener el equilibrio sobre una barra de madera y los ganadores fueron el equipo amarillo.

Durante la semana se desarrollo una controversia entre los miembros del equipo verde al perderse el tótem de inmunidad individual, a lo que Isbo confesó “Arturo tengo el tótem de inmunidad pero no lo voy a utilizar porque he hecho cosas que han ido en contra de mi voluntad, de la persona que yo soy, por eso quiero aprovechar para regresarlo y no lo usaré”. resolviendo con esto el misterio del tótem y fue devuelto a Curvy Zelma. “Hurte el tótem pero lo voy a regresar a la persona que lo tuvo la primera vez, voy a regresar esto con todo mi cariño a Curvy”, declaró Isbo.

El duelo de eliminación fue insólito. Dos integrantes de cada tribu se enfrentaron, dos de ellos fueron elegidos por votación de los participantes y dos más por los miembros con el collar de inmunidad individual. Los competidores que resultaron nominados durante el consejo tribal fueron Delmy, Isbo, Serrat y Melanie.

El reto de eliminación constó en sostener una pelota a través de una barra desmontable, siendo los dos primeros en salvarse Isbo y Melanie, logrando con esto quedarse una semana más en Survivor. En la segunda ronda de eliminación, Delmy y Serrat compitieron para lograr permanecer en el reality. Delma se convirtió en la cuarta expulsada del programa.

“La verdad me siento un poco triste, frustrada, pero estoy muy agradecida con Survivor porque entre siendo una persona y me voy siendo completamente otra persona. Creo que en la tribu que estoy y los famosos se pararon, ósea me voy teniendo una familia increíble, no solo son una tribu, son más que mis hermanos, en verdad estoy muy feliz por el cambio que hice en mi, por todo lo que apredí de mi y por toda la gente hermosa que me llevo conmigo”, expresó Delmy al salir del reality.

Arturo Islas Allende, conductor de Survivor, hizo un anuncio para cerrar la transmisión del programa, “Tribus, ahora que ya conocemos al cuarto expulsado de Survivor y cómo se los dije en el consejo tribal, algo muy grande esta por venir. Muy pronto serán un solo equipo”.