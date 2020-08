Ernesto Laguardia habla de su relación con Thalía y Adela Noriega 33 años después de "Quinceañera"

CIUDAD DE MÉXICO.- Ernesto Laguardia reconoce que su vida cambió radicalmente luego de protagonizar la telenovela Quinceañera, proyecto en el que compartió créditos con Thalía, Adela Noriega, Nailea Norvind y Rafael Rojas, entre otros.

Sin embargo, a 33 años de iniciar grabaciones del exitoso melodrama, el actor y conductor habló en entrevista para el programa Hoy de la relación que tiene actualmente con sus reconocidos compañeros de trabajo.

Internet

“Con Thalía de repente nos escribimos, a Naya (Nailea) me la acabo de encontrar en Los Ángeles, Adelita de repente me la encuentro, no tiene realmente como un seguimiento y Rafa Rojas no he sabido de él, espero que no sea cierto todo lo que se ha sabido, hicimos muy buena amistad, con mucho respeto, pero después cada quién agarró su camino”, confesó.

Cabe señalar que el comentario sobre Rojas surge luego de que se especulara que el histrión paso de la fama a ser un indigente, hecho que hasta este momento no se ha comprobado.