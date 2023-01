Ernesto Laguardia ha pensado en retirarse y aclara presunto amorío con Adela Noriega

Ciudad de México.- El actor Ernesto Laguardia se encontró con los medios con el fin de festejar sus 50 años de trayectoria y fue cuestionado sobre si mantiene una amistad con Adela Noriega, con quien protagonizó Quinceañera hace 36 años.

“Nos hemos encontrado en alguna ocasión, pero no tengo más que desearle lo mejor. Adelita es una persona maravillosa y que la gente quiere ver. Hay como mucho misterio alrededor de su vida, Yo respeto mucho la vida de los demás, pero ella siempre fue reservada y yo siempre respeté eso”, aseguró.

Respecto a los rumores sobre que Laguardia y Noriega mantuvieron un noviazgo mientras trabajaban en la trama, el actor de 63 años dijo: “No, nunca hubo un romance, en ese momento yo tenía novia, no sé, creo que ella también tuvo un novio durante ciertos meses".

Por otro lado, Ernesto reconoció que mantenerse en el medio artístico no es fácil, porque existe una gran cantidad de envidias.

Han sido difíciles, han sido 50 años, toda una vida, llenos de alegría, pero también de muchos sinsabores. El medio, no es un medio fácil, existen envidias, existen personas que te ponen el pie de a gratis, pero también existen personas maravillosas, proyectos sensacionales, personajes que te hacen madurar, me siento agradecido con la vida, creo que no me podría quejar, sería muy ingrato de mi parte, es un medio difícil, pero me ha ido muy, muy bien gracias al público".