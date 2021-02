Ernesto Cazares, ganador de Exatlón Mx, es detenido en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO.- Ernesto Cazares vivió uno de los momentos más tensos de su vida, luego de ser arrestado por la policía de Veracruz.

La noche de este miércoles, el ganador de Exatlón México, se encontraba en un establecimiento de comida junto a su familia, cuando repentinamente varios oficiales los saaron del lugar para interrogarlos.

Todo ocurrió porque las autoridades estaban buscando a un sospechoso de robo, que al parecer compartía las mismas características físicas de Ernesto, razón por la cual fue sometido a una revisión exhaustiva.

A través de su cuenta de Instagram, el atleta compartió varios clips de video donde registró lo ocurrido.

Banda, llegaron, estábamos sentados y fue así como: ‘a ver, sálganse de volada’”, dijo Ernesto un tanto molesto.

En el video, se ven a varios policías y soldados pedir identificaciones y revisar las pertenencias de los jóvenes, además de hacerles poner sus manos detrás de la nuca.

En el material, Ernesto les dice muy alterado que él no había hecho nada y que de hecho estaba cooperando con todo lo que le pidieron.

“Me dijeron que por mis características y no sé qué, llegan y me toman una foto como si yo fuera el culpable de algo. Estoy temblando porque nunca me había pasado esto”, expresó.

Minutos después, se aclaró la confusión, y ya más relajado, Ernesto contó su versión de lo ocurrido e incluso bromeó con los empleados del lugar.

Todo indicaba que fue confundido con un asaltante que, para colmo, tenía un coche del mismo modelo que el suyo.

“Yo no siquiera me sentí intocable, pero el que nada debe, nada teme”, declaró.