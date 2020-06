Erika Zaba llora al revelar que tuvo un aborto de gemelos

Con la intención de dar consejos a las mujeres que estén pensando en ser madres, Erika Zaba contó su experiencia con los embarazos y reveló que tuvo un aborto de gemelos con su esposo Francisco Olivares.

A través de su canal de YouTube, la ntegrante de OV7 contó que antes de tener a su hijo Emiliano, sus intentos por quedar embarazada no fueron exitosos, al grado de perder a sus gemelos.

"Lo más difícil que viví fue el primer intento, cuando me pusieron dos embriones en el in vitro. Estábamos muy emocionados con la noticia de que no era uno, eran dos... Al mes, cuando nos tocaba el ultrasonido para escuchar el corazón de los bebés, ya no se escuchaba, no había corazón".

Con lágrimas en los ojos, la cantante de 42 años mencionó que fue triste debido a que estaba emocionada de convertirse en madre por primera vez.

"Sabíamos que teníamos que volver a intentarlo. Fue duro porque era el primer intento y estábamos ilusionados y dijimos 'todo va a salir perfecto. Es un procedimiento muy complejo".

Zaba recalcó que este tema no lo había tocado antes debido a que era un momento personal e íntimo.

"Ser figura pública me expuso mucho más de la cuenta. Una revista de chismes, me tomó paparazzis saliendo de la clínica de reproducción, no sé cómo sacaban información...Todo mundo se enteró antes que mi propia familia, fue como una invasión a mi intimidad".