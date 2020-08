Érika Zaba confesó que su bebé se cayó de la cama

CIUDAD DE MÉXICO.- Érika Zaba ha conquistado a sus fanáticos con su carisma y voz, pero ahora ha estado más tiempo en casa que en los escenarios, y es que la cantante le dedica mucho tiempo a su pequeño hijo, quien recientemente sufrió un accidente.

Fue por medio de su cuenta de YouTube que la integrante de oV7 confesó que su hijo vivió un terrible accidente en su hogar y fue algo por lo que lloró muchísimo.

La cantante le platicó a todos sus seguidores que su bebé se encontraba en la cama, y fueron cuestión de segundos en los que ella se distrajo y en ese momento fue cuando se cayó de la cama.

Se me cayó de la cama, pensé que ya la iba a librar ya y no, fue horrible, ha sido el momento de más angustia que he tenido desde que nació mi bebé, me distraje un segundo”.