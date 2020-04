Érika Zaba comparte con fans su crisis sentimental

Érika Zaba abrió su corazón y compartió en su canal de Youtube recuerdos que la han puesto sensible estos días de cuarentena.

Al inicio del video, la integrante de 0V7 confesó que vivió una crisis sentimental al ponerse a organizar viejas fotografías, en donde los protagonistas son los buenos recuerdos que ha cosechado a lo largo de su vida.

Unos de los más importantes, sin duda, son los que hizo con sus fallecidos padres, Érika dejó ver la nostalgia que le provoca que ya no estén junto a ella, y que tantas cosas hayan quedado pendientes.

"El llorar no te debilita, te vuelves más humana, más sensible", expresó.

En el video, de más de 10 minutos, Zaba muestra algunas fotografías familiares y revela algunos detalles, como que en su boda usó el vestido de novia de su madre, a manera de honrarla y sentirla con ella aunque ya no estuviera físicamente.

"Valorar y tener muy claras las prioridades; mis papás se fueron y no dejaron una cuenta bancaria, pero dejaron esto, todos mis recuerdos, una infancia increíble; gracias, gracias, donde quiera que estén, fueron los mejores papás del mundo", expresó conmovida.

La cantante aprovechó para aconsejar cómo aprovechar el tiempo en esta cuarentena por el coronavirus Covid-19.

"No desperdiciemos todo el tiempo en la tele, ni en el celular, sino en ese tipo de cosas que te hagan valorar y ser mejores seres humanos; si no le han llamado a esa persona, llámenle, díganle cuánto la quieren, no dejen pasar más años, esta es la oportunidad que nos está dando la vida para tocar de nuevo con esos corazones".