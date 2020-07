Erika Buenfil vs Angélica Rivera: ¿Se pelean protagónico de “La Madrastra”?

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente se dio a conocer que Angélica Rivera es una candidata fuerte para protagonizar el nuevo remake de “La Madrastra” que prepara Televisa. Sin embargo, otra actriz que podría llevarse el papel estelar sería Érika Buenfil, la llamada “Reina del TikTok”.

Aunque los fans de las artistas defienden a capa y espada a su candidata favorita, haciendo múltiples memes y encuestas no oficiales en redes sobre quién quisiera que se quedara con el papel, la propia Érika Buenfil decidió poner un alto a los rumores de una supuesta rivalidad con la ex primera dama.

Tras darse a conocer que Erika Buenfil y Angélica Rivera estaban disputándose el protagónico del remake de la telenovela “La Madrastra”, éxito televisivo que en 2005 encabezó Victoria Ruffo, es la llamada “Reina de TikTok” quien ha salido a aclarar esta información.

Yo no estoy en pleito… está de moda que las redes lancen encuestas, pero no tiene nada qué ver con que yo esté en pleito con alguien, o sea ni de quién gana”, explicó Erika en entrevista para el programa “Hoy”.

Aseguró que no sabe nada de Angélica Rivera más que el éxito que tiene la retransmisión de la telenovela “Destilando Amor” que protagonizó en 2007 con Eduardo Yáñez.

“Yo no sé de Angélica más que tiene mucho éxito con ‘Destilando amor’, cada quien en su vida, un beso para ella y la encuestas lo hacen la gente de las páginas”, expresó la artista.

Sin embargo, destacó que no sólo quiere regresar a las telenovelas, sino que sí quiere quedarse con el papel de “La Madrastra”.

“Yo quiero seguir trabajando en telenovela, claro que me encantaría ser la Madrastra y por supuesto, mi trabajo es la televisión”, remató.

La semana pasada, circularon rumores de que Rivera podría quedarse con el estelar de la telenovela por influencias de su ex marido, el productor Alberto “El Güero” Castro, quien supuestamente estaría a cargo del proyecto.

Acto seguido, Buenfil subrayó que no desea mantener algún tipo de enfrentamiento con sus colegas, y aseguró que ese rumor fue tomado de las redes sociales.

“Quien decida, si es que se hace, lo decidirá quién sea. Pero yo no estoy en pleito con nadie, yo no sé de Angélica… cada quién su camino, cada quién su vida… yo no estoy en pleito con nadie”, destacó.

Pese a ello, la actriz del melodrama “Te doy la vida” no descartó trabajar en ese proyecto, y también externó su interés de protagonizar el remake de “Mirada de Mujer”.

Además de Erika y Angélica, otras actrices que han sido señaladas para realizar este proyecto son Lucero, Gaby Spanic, Adela Noriega, Daniela Castro, Aracely Arámbula y Susana González; no obstante, ha trascendido que algunas han sido descartadas debido a sus proyectos actuales o por decisión propia.