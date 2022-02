¿Erika Buenfil tiene cirugías estéticas?

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfil se ha posicionado como una de las actrices con mpas trayectoria en la televisión pero ahora ha sido llamada la “reina” de TikTok después de haber llegado a sus 15 millones de seguidores.

La actriz se ha caracterizado por ser una mujer muy transparente, incluso en algunos de sus videos que ha compartido en redes sociales se le ha podido ver que se mantiene al natural.

Fue durante una entrevista para el programa de ‘Sale el Sol’que Erika Buenfil reveló los “secretos” para mantenerse y lucir tan joven, frente a la cámara apesar de sus 58 años de edad.

Uno de los reporteros cuestionó a la actriz sobre si habría pensado en hacerse alguna cirugía estéticas o si considera hacerse alguna en un futuro, ya sea en el rostro o en el cuerpo, como muchas otras lo han hecho.



Pues mira ya nos vemos con la edad normal y aceptarse y cuidarse mucho a veces me maquillo mucho hasta ahorita esta soy no me he hecho ninguna operación”, reveló la actriz.