Erika Buenfil reveló que gracias a su hijo es la "Reina de TikTok'

ESTADOS UNIDOS.- Erika Buenfil es una de las actrices con más renombre en la televisión mexicana, gracias a su trabajo profesional se ganó el cariño del público que ha la ido apoyando a lo largo de su carrera.

Hace unas horas por medio de la cuenta de Instagram del programa Hoy Día se compartió un video en el que Buenfil habló de sus inicios en las redes sociales que hasta el momento ha sido todo un éxito.

Durante la pandemia por Covid-19 lamentablemente la actriz fue víctima de pérdida de trabajo, por lo que tuvo que buscar la manera de generar otro ingreso pero fue su hijo Nico quien le propuso hacer una cuenta de Tiktok.

En la entrevista Buenfil relató que fue su hijo quien le pidió que comenzara en las redes sociales, a crear contenido, aunque la actriz tuvo un poco de miedo primero realizó un video bailando con él, que al final tuvo miles de vistas.

Yo no lo creía, ¿que voy hacer en las redes?, porque tu ves puros jóvenes aventándose de un techo, avéntadose agua, entonces él me hace, ese fue mi primer TikTok desde su cuenta, esa fue la apuesta que hicimos” reveló la actriz.

La artista dejó en claro que fue su hijo quien desde un inicio creo la cuenta y comenzó a subir contenido, pero tiempo después ella bajó la aplicación y a partir de ahí no ha dejado de compartir sus videos.

Actualmente Buenfil supera los 14 millones de seguidores en la plataforma y gracias al resultado ahora le “sobra” trabajo con campañas de publicidad o proyectos televisivos que ahora la buscan más, gracias al éxito obtenido.

Hace un par de semanas Erika Buenfil reveló que recientemente su hijo Nicolás habría conocido a su padre Ernesto Zedillo Jr, el cual considero que ya era necesario por ambos.



Curiosamente Nicolás al mismo tiempo que preguntó, se dio la situación, entonces hasta parecía que todo estaba acomodado como piezas de ajedrez, y así se dio, de manera natural, y se lo agradezco también, porque a Nicolás le hacía falta, y a él también, o sea encontrarse tocarse, sentirse, mirarse, platicar. Yo no voy a tapar el sol con un dedo, si no va a suceder ahorita va a suceder más adelante, y yo no me voy a pelear porque aparte es el derecho de mi hijo”, remató.