Erika Buenfil: pide apoyo para situación difícil de amigo actor

CIUDAD DE MÉXICO.- Este fin de semana la actriz Erika Buenfil pidió a través de sus redes sociales el apoyo económico de sus seguidores para solventar los gastos médicos del también actor Óscar Ferretti, quien el pasado 14 de febrero sufrió un paro cardiaco y una subida grave de glucosa que lo mantiene en el área de terapia intensiva de un hospital.

“Apoyen porfa. Es una situación difícil. Ha sido muy duro para todos los que somos amigos de Óscar”, solicitó la reina del TokTok en su perfil de Twitter.

Hace una semana ya, la actriz le había enviado muchas bendiciones a Ferreti en su perfil de Instagram, sin embargo, fue ahora que en su cuenta de Twitter acompañó su solicitud de apoyo con el link de la campaña de recaudación de fondos, la cual fue creada en la plataforma GoFundMe por parte de una amiga psicoterapeuta del actor, de nombre Rosaana.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz e influencer, Erika Buenfil pidió apoyo a sus seguidores.

De acuerdo con los médicos, la condición médica de Óscar es grave debido a que las tres arterias del corazón están tapadas al 100 por ciento y no es posible hacer un 'stent' (colocar un dispositivo para desobstruir las arterias) ante la posibiliad que alguna arteria reviente; por ahora se le mantiene conectado a una especie de globo que le ayuda a hacer las funciones del corazón.



Óscar Ferreti debutó en series de televisión como 'María Belén', en 2001, alternando trabajos en 'Mujer casos de la vida real' y fue compañero de escenas de Erika Buenfil en telenovelas de Televisa como 'Mar de Amor' y 'La Gata'; asimismo fue parte del elenco de 'Simplemente María'.

Los médicos no le han dado muchas esperanzas de vida, incluso tuvo que ser inducido a un coma, lo cual para los familiares está significando no sólo complicado emocionalmente, también en lo económico, debido a que su seguro médico no alcanza a cubrir todos los requerimientos que están resultando muy altos.



La meta para la recaudación de fondos es de 10 mil dólares (alrededor de 206 mil pesos) pesos de los cuales, en 7 días ha logrado alcanzar poco más del 50 por ciento, es decir, una suma aproximada de 100 mil pesos, sin embargo, la condición económica y de salud aún son complicadas.