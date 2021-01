Erika Buenfil habría pedido no convivir con cierta conductora tras su aparición en el matutino “Hoy”

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue una gran sorpresa para los fan del matutino “Hoy” que tuvieran como invitada a Erika Buenfil, una de las actrices más queridas por el público mexicano y que en los últimos meses ha cobrado auge a partir de su incursión en las redes sociales.

Pero la también conocida como “La Reina del TikTok” habría puesto ciertas condiciones para asistir al programa de Televisa y una de ellas fue, según Alex Kaffie, que no quería tener contacto con una de las integrantes.

Aceptó ir el lunes a 'Hoy' con una condición: ‘que esa mujer (refiriéndose a Martha Figueroa) no se me acerque ni me dirija la palabra’. Y la producción le cumplió su deseo a Erika Buenfil", escribió Kaffie en el diario El Heraldo.