Erika Buenfil habla de su experiencia al grabar su primera serie

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfil es una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana, pero en los últimos años ha sido nombrada como la “reina” de TikTok, al lograr ya tener más de 14 millones de seguidores.

Y es que en 2020 cuando se dio a conocer la pandemia por Covid-19 muchas telenovelas y obras de teatro que se cancelaron o se pospusieron, por lo que la actriz tuvo que pensar en la forma de generar trabajo para poder tener ingresos económicos.

Gracias al gran éxito que tuvo en dicha plataforma actualmente los proyectos le “llueven”, es decir que pude elegir en cúal quiere participar, según sus gustos, necesidades y por supuesto agenda.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram, Buenfil se sinceró con sus fanáticos y habló un poco sobre su experiencia después de grabar su primera serie, que hasta el momento no ha dado más detalles al respecto.

La actriz confesó que se encontraba en un proceso de mucho aprendizaje y que se sentía muy contenta al respecto, debido a que siempre ha intentado hacer todo su trabajo con pasión y entrega.

Terminé mi primera serie. Experimenté nuevas formas de trabajo y aprendí mucho, nunca es tarde para aprender. Dediqué mi día a hacer las cosas bien y a entregarme con todo mi corazón, como siempre lo hago” fue parte de lo que escribió la actriz.

Erika Buenfil agregó que estaba por cerrar un ciclo, donde además tuvo la oportunidad de salir de su “zona de confort”, que en su momento implicó miedo pero aun así no fue suficiente para detenerse.

Seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y buenos deseos a la artista, porque al final son ellos los que se han encargado de apoyarla incondicionalmente con cada proyecto o trabajo que decide tomar ya sea en la televisión o creando su propio contenido.

¿Erika Buenfil tiene cirugías estéticas?

Durante una entrevista para el programa de ‘Sale el Sol’ la actriz reveló los “secretos” para mantenerse y lucir tan joven, y es que a sus 58 años a lo único que ha llegado a acudir y muy poco es al botox.

"Pues mira ya nos vemos con la edad normal y aceptarse y cuidarse mucho a veces me maquillo mucho hasta ahorita esta soy no me he hecho ninguna operación”, reveló la actriz.